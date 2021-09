CRÉATION : L’ETOURDISSEMENT Guérande, 28 septembre 2021, Guérande.

Guérande Loire-Atlantique Guérande

En 2005, Joël Égloff publie L’Étourdissement, qui obtient le Prix du livre Inter : l’histoire d’un homme qui survit au beau milieu d’un désastre écologique extrême. Ce roman drôlement absurde et noir est une pièce musicale et visuelle, sensible et clownesque, sur le devenir de l’humanité.

Rudi nous fait visiter sa vie : la déchetterie à deux pas de chez lui, l’odeur d’oeuf pourri, les lignes à haute tension qui crépitent, la rivière qui mousse, la station d’épuration et l’abattoir où il travaille avec Bortch. Il vit avec sa grandmère qui radote et mange les restes du chat tandis que lui, Rudi, rêve d’ailleurs. Les jours se succèdent et se ressembleraient sans les quelques éclaircies qui percent le brouillard et le parfum du printemps. Depuis 15 ans, le Théâtre Cabines interroge le rapport de l’homme à la nature. Rémi Lelong et ses acolytes, un musicien et deux comédiens, incarnent ce trio si touchant. Humour noir, poésie brute et musique teintée de bruits réels rythment les tableaux qui, même brumeux, s’animent d’une vitalité qui nous entraîne loin, aux confins de l’étourdissement.

A partir de 11 ans.

athanor@ville-guerande.fr +33 2 40 24 73 73 http://www.ville-guerande.fr/sortir/programmation-culturelle

