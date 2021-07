Modane Modane Modane, Savoie Création de fusée à poudre Modane Modane Catégories d’évènement: Modane

Création de fusée à poudre Modane, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, Modane. Création de fusée à poudre 2021-07-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-27 12:00:00 12:00:00

Modane Savoie Modane Savoie Venez créer des fusées à poudre et les faire décoller dans l’après-midi. Inscription à l’Office de Tourisme de Haute Maurienne Vanoise. Rendez-vous à la Maison du Thabor. +33 4 79 05 33 83 dernière mise à jour : 2021-07-20 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

