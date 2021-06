Saint-Julien-Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire, Saint-Julien-Molhesabate Création automnale en argile Saint-Julien-Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire Saint-Julien-Molhesabate EUR 10 10 De 14h30 à 17h30: atelier sculpture pour adulte sur le thème des fruits et légumes d’automne. Création d’un visage en bas relief. Récupération de votre œuvre après cuisson 3 semaines plus tard. +33 6 21 08 54 42 De 14h30 à 17h30: atelier sculpture pour adulte sur le thème des fruits et légumes d’automne. Création d’un visage en bas relief. Récupération de votre œuvre après cuisson 3 semaines plus tard. dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon

