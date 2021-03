Toulouse Le Metronum Toulouse Créamusic Festival Le Metronum Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Créamusic Festival
du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre

du jeudi 9 décembre au vendredi 10 décembre à Le Metronum

CRÉAMUSIC FESTIVAL —————— Qu’il s’agisse de films, documentaires, jeux vidéo, ou pubs, de l’utilisation d’une oeuvre préexistante ou d’une création, la finalité est la même : la musique bénéficie du succès de production d’images en mouvement et inversement ! CréaMusic Festival, événement dédié aux éditeurs, aux créateurs, aux music supervisors et professionnels de la musique à l’image, est l’occasion pour tous de se rencontrer, échanger, et ainsi promouvoir la diversité et la circulation des oeuvres. Workshop, conférences networking et ciné-concert rythmerons cette journée d’échange autour de la musique à l’image. **GRATUIT (dans la limite des places disponibles)**

Le Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse

2021-12-09 à 2021-12-10

