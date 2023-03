Crazy | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Crazy | Maison de la Culture Maison de la Culture, 29 avril 2023, Clermont-Ferrand . Crazy | Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Maison de la Culture Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand

2023-04-29 20:30:00 20:30:00 – 2023-04-29 22:30:00 22:30:00

Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand

Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme EUR 28 Comédie musicale où le public sera transporté pour 1h45 de show glamour, sexy et burlesque dans un univers strass et paillettes, mêlant costumes sensuels. luigidipinto@hotmail.com +33 6 09 24 15 94 Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Ville Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand

Crazy | Maison de la Culture Maison de la Culture 2023-04-29 was last modified: by Crazy | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand 29 avril 2023 71 boulevard François-Mitterrand Maison de la Culture Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Maison de la Culture Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme