Viens Savourer un Instant Crapoulet! Vendredi 17 septembre : – LOVVE > PowerViolence – Tours [https://lovve.bandcamp.com/album/povver-violence](https://lovve.bandcamp.com/album/povver-violence) [https://www.facebook.com/lovvecult](https://www.facebook.com/lovvecult) + HENCHMAN « Noise Punk w/ hints of BLACK FLAG & FUGAZI, von Paris. [https://www.facebook.com/henchman.noise](https://www.facebook.com/henchman.noise) [http://henchman.bandcamp.com/](http://henchman.bandcamp.com/) + TBA Josie Faster Fast hardcore punk band from brookLille. [https://jodiefaster.bandcamp.com/](https://jodiefaster.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/jodiefaster59/](https://www.facebook.com/jodiefaster59/) + Joyblasters Punk Rock – Marseille (avec des Ex Toyblisters, Joyriders, OîToasters) [https://www.facebook.com/joyblasters/](https://www.facebook.com/joyblasters/) [https://joyblasters.bandcamp.com/](https://joyblasters.bandcamp.com/) + xINQUISITIONx Powerviolence Marseille [https://www.facebook.com/xINQUISITIONx](https://www.facebook.com/xINQUISITIONx) [https://xinquisitionx.bandcamp.com/](https://xinquisitionx.bandcamp.com/) + Blondin Reprise de Blondie en Français dans le texte! 21h00 si tu peux 5balles par soir en soutien à « Etudier avec Toit » (Association crée par des profs et des parents du collège Longchamp pour soutenir les élèves en situation de grande précarité.) [https://www.facebook.com/etudieravectoit](https://www.facebook.com/etudieravectoit)

