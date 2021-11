Covid-19… et après ? La recherche face aux futures épidémies Lille Grand Palais, 30 novembre 2021, Lille.

Lille Grand Palais, le mardi 30 novembre à 18:00

Une crise sanitaire inédite nous a frappés, réveillant les consciences et générant un nombre incalculable de questionnements auprès de chacun d’entre nous. Un autre phénomène inquiétant provient de la résistance croissante des nombreuses bactéries aux antibiotiques dont l’usage, trop souvent systématique et parfois inapproprié, a conduit à l’apparition de souches multirésistantes. Les équipes de l’**Institut Pasteur de Lille** feront le point sur les recherches en cours, les défis à venir et répondront à vos questions : * Pr Xavier Nassif, Directeur général de l’Institut Pasteur de Lille * Pr Benoit Deprez, Directeur scientifique de l’Institut Pasteur de Lille * Dr Sandrine Belouzard, docteur en biologie, chercheuse CNRS au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille à l’Institut Pasteur de Lille * Dr Alain Baulard, directeur de recherche Inserm au Centre d’Infection et d’Immunité de Lille à l’Institut Pasteur de Lille * Pr Patrice Nordmann, professeur en microbiologie médicale et moléculaire, Faculté des Sciences et de Médecine de l’Université de Fribourg et collaborateur de l’Institut Pasteur de Lille **Conférence animée par Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de « Sciences et Avenir ».** La conférence sera diffusée en direct sur la [chaïne YouTube de l’Institut Pasteur](https://www.youtube.com/user/PasteurLilleTv/videos).

Lille Grand Palais 1 Boulevard des Cités-Unies, 59777 Lille Lille Lille-Centre Nord



