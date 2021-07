Courville-sur-Eure Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir COURVILLENSCÈNE : Théâtre « Le Grand Will » Salle Pannard Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

COURVILLENSCÈNE : Théâtre « Le Grand Will »

Salle Pannard Courville-sur-Eure, le dimanche 25 juillet à 17:00

### Dimanche 25 juillet à 17h00 ### « Le Grand Will » par le Théâtre des 3 couleurs. – **Entrée 10 €** Réservations au 06 09 13 58 77 **à la salle Pannard de Courville-sur-Eure** . [Voir le programme complet de COURVILLENSCÈNE 2021](https://www.ducotedebeauceetperche.org/2021/07/01/courvillenscene-2021-une-programmation-eclectique/) . Une comédie écrite et mise en scène par **Bernard Turpin** Avec : **François Guyot, Carlos Blanco, Didier Harlman, Mathieu Claveau, Éloïse Mourot, Claire Barbot, André Dartois, Stéphane Vexler.** . **Présentation de la pièce :** Londres, fin du XVIe siècle. Rien ne va au théâtre. Le directeur compte sa maigre recette. Les comédiens se chamaillent. La ?peste, les intempéries chassent le public, et l’on n’a rien au programme du mois prochain. Lord Chancelier, protecteur de la troupe, vient exprimer son mécontentement. Sa filleule l’accompagne, petite provinciale amoureuse du théâtre et des acteurs. A l’époque les femmes ne montent pas sur scène, mais elles savent se faire entendre, quand elles sont charmantes et pleines d’esprit. Et Shakespeare, dans cette histoire ? Il y est, sans y être, du moins pas comme on l’attendait. Au théâtre, mais peut-être aussi dans la vie, tout est illusion. . [[https://www.youtube.com/watch?v=8kBty6Lwj-Q](https://www.youtube.com/watch?v=8kBty6Lwj-Q)](https://www.youtube.com/watch?v=8kBty6Lwj-Q) . Par la compagnie « [**Le Théâtre des 3 Couleurs**](http://www.theatredes3couleurs.fr/pages/le-grand-will.html) ». . ### Dimanche 25 juillet à 17h00 ### salle Pannard de Courville-sur-Eure ### Entrée 10 € . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Salle Pannard Courville-sur-Eure 3 rue Pannard 28190 Courville-sur-Eure

2021-07-25T17:00:00 2021-07-25T19:00:00

