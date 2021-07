Court-métrage RANDOM PATROL Maison de la terre, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Poucharramet.

La Maison de la Terre vous donne RDV Jeudi 29 juillet, à 20H30, pour la projection du court-métrage RANDOM PATROL, en présence du réalisateur Yohan Guignard. Attention jauge limitée à 50 personnes, la réservation est donc plus que conseillée pour la projection. RÉSUMÉ : > Faire régner l’ordre, telle est la mission de Matt, policier dans une banlieue d’Oklahoma-City aux États-Unis. Tous les matins il prend sa voiture pour patrouiller dans la ville. Tous les matins, il appréhende les interpellations à venir et se questionne sur ce que ce métier a fait de lui. – Prix du court métrage – Cinéma du réel 2021 L’AVIS DE TËNK > Des flics américains, on en a plein les yeux : on en a vu tant, des poursuites, des flingues à la ceinture, des badges, des sirènes rouges et bleues. Les flics américains, c’est déjà du cinéma. Dans « Random Patrol », Matt n’est pas un héros : il gère l’ordre d’un quartier, c’est son métier. Mais à bien y regarder (c’est-à-dire, pour Yohan Guignard : scruter obstinément le profil droit de l’homme depuis la place du mort), à bien écouter (c’est-à-dire : poser des questions fines et timides et laisser l’homme (peu) parler), Matt a pourtant quelque chose d’un héros de cinéma. Il a du désordre, des contradictions, de la paranoïa, de la rigidité, des douleurs, du sentiment… Il a, en fait, quelque chose qui intéresse un spectateur : un chantier dans la tête.

sur réservation

La Maison de la Terre

Maison de la terre 7 rue des Hospitaliers Poucharramet Poucharramet Haute-Garonne



