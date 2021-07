Villeréal Villeréal Lot-et-Garonne, Villeréal Courses hippiques en nocturne : Ouverture du Meeting Villeréal Villeréal Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeréal Lot-et-Garonne Villeréal Courses de trot attelé proposées dans un cadre champêtre à deux pas de la bastide de Villeréal. Possibilité de pari mutuel, course PMU.

Courses de trot attelé proposées dans un cadre champêtre à deux pas de la bastide de Villeréal. Possibilité de pari mutuel, course PMU. Il est également possible de dîner sur le site dès 19h (réservation conseillée). Tout au long de la soirée : jeux enfants gratuits, structures gonflables, poneys. Un pass sanitaire vous sera demandé à l'entrée de l'hippodrome.

Société hippique Villeréal

