Courses hippiques Dozulé, 2 août 2021-2 août 2021, Dozulé.

Courses hippiques
2021-08-02 12:30:00 12:30:00 – 2021-08-02
Hippodrome d'Angerville
D142

Dozulé Calvados Dozulé Passez un après-midi dans un cadre champêtre à l’hippodrome d’Angerville. Déjeuner sur place, puis courses de trot monté ou attelé au programme ! Passez un après-midi dans un cadre champêtre à l’hippodrome d’Angerville. Déjeuner sur place, puis courses de trot monté ou attelé au programme ! +33 6 63 81 51 01 Passez un après-midi dans un cadre champêtre à l’hippodrome d’Angerville. Déjeuner sur place, puis courses de trot monté ou attelé au programme ! dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails
Catégories d'évènement:
Calvados, Dozulé