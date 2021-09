Courses de trot et visite à l’hippodrome de Caen Hippodrome de Caen, 23 octobre 2021, Caen.

du samedi 23 octobre au lundi 25 octobre à Hippodrome de Caen

Situé en plein cœur de la prairie, l’hippodrome de Caen est exclusivement réservé aux courses de trot et se classe meilleur hippodrome pour la qualification des trotteurs français. Géré et animé directement par la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français, également connue sous le nom de Société LeTROT, l’hippodrome accueille plus de trente réunions de courses hippiques par an entre mars et novembre. La réunion la plus prestigieuse a lieu un mercredi de la mi-mai où sont disputées le Saint-Léger des Trotteurs (course de Groupe I) et le Prix des Ducs de Normandie (course de Groupe II). Pendant les Equidays profitez de deux jours de courses le samedi 23 et le lundi 25 octobre sur l’hippodrome de Caen pour découvrir ou redécouvrir l’univers du trot ! Au programme : des courses mais pas seulement ! Vous pourrez aussi profiter d’une visite de l’hippodrome sur inscription. **Le samedi 23 octobre courses de 12h à 17h** dont le Prix de la Ville de Caen (course de groupe III). **Visite guidée à 13h sur inscription. L’événement étant actuellement complet, nous vous proposons de vous inscrire sur une liste d’attente et de vous contacter en cas de désistement.** **Lundi 25 octobre courses de 12h à 17h.** Entrée gratuite exceptionnelle à l’occasion des Equidays. Restauration possible sur place en fonction des conditions sanitaires en vigueur. Renseignements : Le Trot : 01 49 77 17 17 Site internet : [[https://www.letrot.com/fr/hippodrome/caen/1400](https://www.letrot.com/fr/hippodrome/caen/1400)](https://www.letrot.com/fr/hippodrome/caen/1400)

Entrée libre

L’hippodrome de Caen propose une réunion de courses de trot le samedi 23 et le lundi 25 octobre de 12h à 17h avec la possibilité de visiter l’hippodrome le samedi à 13h.

Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou 14000 Caen Caen Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T12:00:00 2021-10-23T17:00:00;2021-10-25T12:00:00 2021-10-25T17:00:00