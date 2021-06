Gabarret Gabarret Gabarret, Landes Courses de Chevaux Gabarret Gabarret Catégories d’évènement: Gabarret

Landes

Courses de Chevaux Gabarret, 14 juin 2021-14 juin 2021, Gabarret. Courses de Chevaux 2021-06-14 14:30:00 – 2021-06-14

Gabarret Landes Gabarret EUR 7 courses au programme ce lundi à l’hippodrome de Gabarret. A partir de 14h30, 5 courses galop et 2 courses trot.

Mais on vous attend à midi pour un repas champêtre à la Bergerie « Nathalie Desoutter » dans le respect des consignes sanitaires. rses au programme ce lundi à l’hippodrome de Gabarret. A partir de 14h30, 5 courses galop et 2 courses trot.

Mais on vous attend à midi pour un repas champêtre à la Bergerie « Nathalie Desoutter » dans le respect des consignes sanitaires. +33 6 85 26 23 59 rses au programme ce lundi à l’hippodrome de Gabarret. A partir de 14h30, 5 courses galop et 2 courses trot.

Mais on vous attend à midi pour un repas champêtre à la Bergerie « Nathalie Desoutter » dans le respect des consignes sanitaires. 7 courses au programme ce lundi à l’hippodrome de Gabarret. A partir de 14h30, 5 courses galop et 2 courses trot.

Mais on vous attend à midi pour un repas champêtre à la Bergerie « Nathalie Desoutter » dans le respect des consignes sanitaires. ©otla

Détails Catégories d’évènement: Gabarret, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Gabarret Adresse Ville Gabarret lieuville 43.98323#0.01099