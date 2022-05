Courses de caisse à savon Crépy-en-Valois, 26 mai 2022, Crépy-en-Valois.

Courses de caisse à savon Crépy-en-Valois

2022-05-26 – 2022-05-26

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois

0 0 Le Jeudi 26 mai 2022 et ce pour la première fois à Crépy-en-Valois, l’Union Sportive Crépynoise (USC), en partenariat avec le Groupement des Commerçants et Artisans de Crépy-en-Valois (GCAC) et soutenue par la Ville, organise une course de caisses à savon en plein cœur du centre-ville. Tous pourront venir défendre leurs couleurs à bord d’une caisse à savon fait maison, en respectant les contraintes techniques de taille et poids de la caisse.

Sans moteur ni source d’énergie, c’est grâce à la pente du centre-ville et aux pousseurs que la caisse franchira la ligne d’arrivée.

Une équipe se compose de 4 personnes par caisse avec un pilote, co-pilote et 2 pousseurs.

A partir de 11 ans

Le Jeudi 26 mai 2022 et ce pour la première fois à Crépy-en-Valois, l’Union Sportive Crépynoise (USC), en partenariat avec le Groupement des Commerçants et Artisans de Crépy-en-Valois (GCAC) et soutenue par la Ville, organise une course de caisses à savon en plein cœur du centre-ville. Tous pourront venir défendre leurs couleurs à bord d’une caisse à savon fait maison, en respectant les contraintes techniques de taille et poids de la caisse.

Sans moteur ni source d’énergie, c’est grâce à la pente du centre-ville et aux pousseurs que la caisse franchira la ligne d’arrivée.

Une équipe se compose de 4 personnes par caisse avec un pilote, co-pilote et 2 pousseurs.

A partir de 11 ans

+33 3 44 59 44 44

Le Jeudi 26 mai 2022 et ce pour la première fois à Crépy-en-Valois, l’Union Sportive Crépynoise (USC), en partenariat avec le Groupement des Commerçants et Artisans de Crépy-en-Valois (GCAC) et soutenue par la Ville, organise une course de caisses à savon en plein cœur du centre-ville. Tous pourront venir défendre leurs couleurs à bord d’une caisse à savon fait maison, en respectant les contraintes techniques de taille et poids de la caisse.

Sans moteur ni source d’énergie, c’est grâce à la pente du centre-ville et aux pousseurs que la caisse franchira la ligne d’arrivée.

Une équipe se compose de 4 personnes par caisse avec un pilote, co-pilote et 2 pousseurs.

A partir de 11 ans

libre de droit

Crépy-en-Valois

dernière mise à jour : 2022-05-04 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois