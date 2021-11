Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle, Nancy COURSE DE SAINT NICOLAS Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

COURSE DE SAINT NICOLAS Nancy, 28 novembre 2021

2021-11-28 10:30:00 – 2021-11-28

Nancy Meurthe-et-Moselle 14 EUR Êtes-vous prêt à relever le défi de la traditionnelle course de Saint-Nicolas de 10 km, organisée par Nancy Athlétisme Métropole ? Rendez-vous dimanche 28 novembre au départ de la rue Sainte-Catherine pour une arrivée place Stanislas. À vos marques, prêts… partez ! Départ dimanche 28 novembre à 10h30 rue Sainte-Catherine et arrivée place Stanislas Qualificatif aux championnats de France

Inscription en ligne (frais de 14€ jusqu’au 25 novembre, majorés de 3€ par la suite) Certificat médical ou licence FFA obligatoire

Retrait des dossards samedi 27 novembre de 14h à 18h30 ou le jour de la compétition dès 8h30 à l’Hôtel de Ville (entrée rue Pierre Fourier)

Douches disponibles au gymnase Jacquet de la Pépinière

Récompenses pour chaque catégorie, de cadet à master 0/1/2/3/4/5/6/7 namathletisme.manig@gmail.com +33 3 57 29 89 85 http://www.chronopro.net/ Nancy

