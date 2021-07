Fos-sur-Mer Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône, Fos-sur-Mer Course Camarguaise Fos-sur-Mer Fos-sur-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fos-sur-Mer

Course Camarguaise Fos-sur-Mer, 15 août 2021-15 août 2021, Fos-sur-Mer. Course Camarguaise 2021-08-15 – 2021-08-15 Avenue Jean Jaurès Arènes Municipales

Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône 9 9 11h : Abrivado – Avenue Jean Jaurès

16h : Démonstration de l’école fosséenne de raseteurs

16h30 : Course à l’avenir « Trophée des Anciens Manadiers Fosséens »

