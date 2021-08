Cours du samedi matin avec Yohan Vallée – Cours d’essai gratuit Centre Chorégraphique National d’Orléans, 25 septembre 2021, Orleans.

Centre Chorégraphique National d’Orléans, le samedi 25 septembre à 11:00

Samedi 25 septembre de 11h à 13h avec Yohan Vallée au CCNO – 37 rue du Bourdon Blanc Cet atelier abordera la danse en partant de l’état réel de chacun comme base de toute expression artistique. Il ne s’agira pas de faire beau ou intéressant en allant chercher des représentations préconçues mais bien simplement “d’être là” avant toute chose, avec notre état du jour, en se connectant à nos émotions et à nos sensations. Dans un premier temps, un training physique sera mené afin de réveiller le corps et connecter les participant.e.s ensemble. La seconde partie de l’atelier sera consacrée à l’écriture individuelle et/ou collective et la composition chorégraphique à travers des temps d’exploration et d’improvisation autour de thèmes en demi groupe ou tous ensemble. Naîtront de ces explorations une danse qui mettra en avant la vulnérabilité, l’humour, ou tout autre émotion et dessinera le langage unique de chacun.e.s. Yohan Vallée est chorégraphe et interprète. Il se forme en théâtre et en danse à Paris et poursuit sa formation en Belgique avec Quan Bui Ngoc & Lisi Estaras aux Ballets C de la B. En 2017, il crée son solo Un certain printemps entre Paris et Bruxelles. En 2018, il est interprète pour Lisi Estaras & Ido Batash (MonkeyMind Company/Ballets C de la B ) dans The Jewish Connection Project. En 2020, il co-crée et danse avec Jeanne Alechinsky Mon vrai métier, c’est la nuit. Suite à cette création, il devient artiste en résidence longue à L’étoile du nord (Paris) pour cette création et la suivante, Porte vers moi tes pas en collaboration avec le musicien Thousand. En 2021, il prépare une nouvelle version de son solo coproduit par le CCN de Tours, ville où il dirige la compagnie Appel d’Air. Cette dernière est accompagnée par Danse Dense.

Gratuit, sur inscription

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans Loiret



