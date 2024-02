Cours de pilotage de cerf-volant Quai Crampon Grandcamp-Maisy, mercredi 6 mars 2024.

Cours de pilotage de cerf-volant Quai Crampon Grandcamp-Maisy Calvados

Afin de découvrir les rudiments du pilotage de différents cerfs-volants (Delta et ailes), Sabine de l’école de voile intercommunale de Grandcamp-Maisy propose aux petits comme aux grands de s’entrainer tout en s’amusant durant 1h30.

Groupe constitué de 6 personnes maximum de plus de 10 ans.

Matériel prêté.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 10:00:00

fin : 2024-03-06 11:30:00

Quai Crampon Ecole de Voile

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

L’événement Cours de pilotage de cerf-volant Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2024-02-17 par OT Isigny-Omaha