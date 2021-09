Cours d’activité physique pour l’avenir Fudokan-Fit La petite salle du Cosec, 9 octobre 2021, Village-Neuf.

La petite salle du Cosec, le samedi 9 octobre à 10:15

Le cours d’activité physique pour l’avenir, FUDOKAN-FIT ! Il est structuré en trois modules qui visent à développer des composantes physiques et mentales basées sur des ateliers cardio, des mouvements issus du FUDOKAN et du renforcement musculaire en circuit training. Concernant le cours d’activité physique Fudokan-Fit, c’est un cours avec une philosophie derrière, en partant de la description du mot Fudokan qui signifie une maison avec des bases solides. Je vais vous expliquer en quelques mots : La première chose qui se forme dans le corps humain c’est le cœur, pour cela on commence avec ce module cardio, la deuxième chose qui nous aide à réfléchir et chercher des solutions c’est le cerveau donc on continue avec le module de mouvement issu du Fudokan et à la fin nous avons besoin d’un corps prêt à mettre en pratique ce que l’âme ressent et l’esprit pense et ainsi le module de renforcement musculaire a lieu. C’est aussi un excellent moyen de canaliser l’énergie, le stress et d’apprendre l’autodéfense.

Sur inscription, tarif 5 euros

Cardio, Autodéfense, Renforcement musculaire

La petite salle du Cosec 79 Rue de MICHELFELDEN Village Neuf 68128 Village-Neuf Haut-Rhin



