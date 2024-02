COURIR OU MARCHER AVEC LES OLYMPE Montferrier-sur-Lez, dimanche 17 mars 2024.

Ici les sportifs sont solidaires…

Le Zonta Montferrier Olympe de Gouges organise la quinzième édition de Courir ou Marcher avec les Olympe .

Une course de 9 km, une marche nordique et une marche de 5 km sont au programme, au départ de la salle Le Devezou, avec le concours, de la Ville de Montferrier sur Lez, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport.

Une participation de 10 euros au profit de la Ligue contre le cancer sera requise. .

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17 13:30:00

Salle Polyvalente Le Devezou

Chemin des tennis

Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie

