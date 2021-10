La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Coupe du Monde Junior de Luge La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

La Plagne Tarentaise Savoie En collaboration avec la FIL, La Plagne et la Piste Olympique organisent du 2 au 4 décembre 2021, la Coupe du Monde Junior de luge. Ce sont 120 jeunes athlètes internationaux qui viendront s’affronter à La Plagne lors de ces 3 jours de compétition. info@la-plagne.com +33 4 79 09 02 01 http://www.la-plagne.com/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

