Courchevel Courchevel Courchevel, Savoie Coupe du Monde féminine de ski alpin Courchevel Courchevel Catégories d’évènement: Courchevel

Savoie

Coupe du Monde féminine de ski alpin Courchevel, 21 décembre 2021, Courchevel. Coupe du Monde féminine de ski alpin Courchevel 1850 83 rue Park City Courchevel

2021-12-21 – 2021-12-21 Courchevel 1850 83 rue Park City

Courchevel Savoie Courchevel Événement phare du début de saison à Courchevel, la Coupe du Monde féminine de ski alpin est un spectacle à ne pas manquer ! info@courchevel.com +33 4 79 08 00 29 https://www.ski.worldcupcourchevel.com/ Courchevel 1850 83 rue Park City Courchevel

dernière mise à jour : 2021-11-28 par Courchevel Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Courchevel, Savoie Autres Lieu Courchevel Adresse Courchevel 1850 83 rue Park City Ville Courchevel lieuville Courchevel 1850 83 rue Park City Courchevel