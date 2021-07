Coucy en fête, la Belle Epoque Coucy-le-Château-Auffrique, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Coucy-le-Château-Auffrique.

Coucy en fête, la Belle Epoque 2021-07-03 – 2021-07-04

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Coucy-le-Château-Auffrique

A 15h30 et 17h30h le samedi et 14h30 et 16h30 le dimanche : Visites de la ville et des monuments historiques reconstruits par notre association depuis presque 50 ans (durée 1h30 environ, gratuit avec réservation)

A 16h et 18h le samedi et 15h et 17h le dimanche : nous sommes en 1880, que va-t-il se passer lorsqu’un un journaliste arrivant par le train direct de Paris, rencontre des habitants de Coucy plutôt hauts en couleurs ? Vous le découvrirez lors de ces saynètes (durée 1h environ, accès libre)

A partir de 19h30 le samedi : Un bal guinguette (gratuit) terminera en beauté notre journée, avec la possibilité d’en profiter au premier rang avec un repas d’époque. Menu : Apéritif (Muscadet ou Kyr), Entrée (Salade Quadrille), Plat (Saucisse aux Herbes et frites) pour 10€, desserts au choix en supplément (2€). Réservation en ligne ici pour le repas

Et tout au long du weekend :

• Bal guinguette avec chants et danses

• Jeux de plein air pour toute la famille : quilles, boules, cerceaux, cordes à sauter géantes, chamboule-tout, et beaucoup d’autres

• Démonstrations d’haltérophilie : vous aurez peut-être la chance de rencontrer Hercule et Poirot nos vedettes locales

• Des contes pour petits et grands

• Diseuse de bonne aventure: venez connaître votre avenir

• Exposition sur l’histoire de Coucy

• Une buvette pour vous désaltérer et casser une petite croute, avec des diabolos, panachés, du petit vin blanc et de nombreux gâteaux

+33 3 23 52 01 53

