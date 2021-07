Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, un patrimoine mondial La Cité du Vin, 18 septembre 2021, Bordeaux.

La Cité du Vin, le samedi 18 septembre à 15:30

En levant nos verres remplis de cette essence de convivialité, on en oublierait presque que le Champagne est l’enfant d’une terre ingrate, de l’ingéniosité de l’homme et de la révolution industrielle. En étant inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, l’UNESCO a voulu ouvrir le grand rideau de scène, mettre en avant les acteurs, le décor, la machinerie illustrant le long et patient labeur qui a définitivement marqué et singularisé le paysage de la Champagne. Si la Champagne n’avait pas occupé une position de carrefour naturel, aurait-elle montré une telle ouverture aux hommes, aux idées, aux cultures ? Si les vignerons n’avaient pas imaginé de nouvelles pratiques pour la vigne, aurait-elle résisté aux aléas climatiques et donné un vin de cette qualité ? Si les champenois n’avaient pas recherché si intensément les innovations, auraient-ils pu enfermer dans une bouteille des millions de bulles magiques et créer sur la base de ce savoir-faire artisanal un paysage vertical ? Si les négociants n’avaient pas eu l’intuition du succès international possible et pris tous les risques pour y accéder, le mot Champagne serait-il prononcé dans toutes les langues ? Si les vignerons et négociants n’avaient pas regroupé et équilibré leurs forces dans l’une des toutes premières interprofessions françaises, l’appellation Champagne serait-elle aussi bien promue et protégée ? Jean-Luc Barbier et Michèle Prats vous proposeront de répondre à toutes ces questions lors de cette rencontre qui vous donnera une idée précise du caractère absolument unique des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Avec : Jean-Luc BARBIER, Président du Conseil scientifique de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Michèle PRATS, Vice-Présidente du Conseil scientifique de la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine En partenariat avec la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne

Entrée libre. Sur Réservation

Véritable expression de l’action de l’homme et de la nature, la Champagne est un paysage culturel exceptionnel classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2015.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T17:00:00