Coquilles, Saveurs et Créateurs Trouville-sur-Mer

2021-12-04 – 2021-12-05

Rendez-vous les 4 et 5 décembre pour deux jours de fête afin de célébrer la coquille, la gastronomie et les créateurs ! Trouville-sur-Mer est une destination gastronomique incontournable sur la Côte Fleurie, avec sa halle aux poissons ouverte toute l'année et ses 9 étals de poissonniers, son port de pêche, ses nombreux restaurants et épiceries gourmandes, sans oublier les produits phares tels que le maquereau labélisé et la coquille Saint-Jacques. Au programme : marché des saveurs et des pêcheurs, rencontre avec Bruno Outters, marché des créateurs normands, visite théâtralisée « Histoires de Pêqueux », l'espace des chefs avec Flyin'Chef… Mais aussi de la musique et des animations du Téléthon Trouville ! Découvrez vite le programme complet !

