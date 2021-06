MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Poste de secours principal Merville-Franceville-Plage Coquillages et crustacés Poste de secours principal MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Catégorie d’évènement: Merville-Franceville-Plage

Poste de secours principal, le vendredi 9 juillet à 18:30

Venez découvrir les espèces remarquables qui se dissimulent sur ces plages. Apprenez à reconnaître quelques coquillages et autres espèces adaptées à ces rudes conditions de vie que leur imposent les marées, le sable ou les rochers… Tout public (dés 6 ans). (1.5 à 3km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T18:30:00 2021-07-09T20:30:00

