Gratuit : oui Documentaire de Naruna Kaplan de Macedo, Les Films d’ici, 2020Durée : 58 minutes Récit d’un exercice démocratique singulier et inédit. 150 citoyennes et citoyens tirés au sort sont mandatés pour faire des propositions au gouvernement français alliant écologie et justice sociale. Dans un climat de grande tension politique, doublé d’une pandémie, ils vont s’efforcer de remplir leur mission, et peut-être de l’étendre. Cosmopolis 18 Rue Scribe Centre-ville Nantes

