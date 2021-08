Robersart Salle de l'ancienne école de Robersart Nord, Robersart Contes pour enfants par Ange Blasco Salle de l’ancienne école de Robersart Robersart Catégories d’évènement: Nord

Salle de l’ancienne école de Robersart, le mercredi 27 octobre à 15:00

” Ça va mitonner et mythonner ? Savourer le temps, se nourrir de mots, épicer le quotidien d’histoires. Transmettre de vieilles recettes et inviter l’imagination. En voilà une cuisine ! Pour moi, conter ça compte, semer les histoires, les regarder grandir arrosées de l’imagination de chaque auditeur. Qui je suis : Une ouvrière du verbe et de la mémoire. ”

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T16:00:00

