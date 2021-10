Le Thillot Le Thillot Le Thillot, Vosges CONTES ET LÉGENDES DE LA MINE NUITANTRÉ Le Thillot Le Thillot Catégories d’évènement: Le Thillot

Vosges

CONTES ET LÉGENDES DE LA MINE NUITANTRÉ 2021-10-28 18:30:00 18:30:00 – 2021-11-04 Musée des Hautes Mynes 47 Rue de la Gare Le Thillot

14.5 EUR Les visites "Contes et Légendes" vous proposent de découvrir les Hautes-Mynes du Thillot à travers une série de récits fantastiques. Une occasion d'apprendre l'histoire de ce site emblématique en compagnie de créatures magiques telles que le Knocker, qui aurait appris aux mineurs à faire bon usage de la poudre noire. Le Sotré, un être malicieux qui, offensé par un mineur, aurait noyé les galeries sous les eaux. Mais aussi le Gnome, le Stille Volk, le Kobolde, et bien d'autres dont on dit qu'ils furent aperçus dans nos mines encore tout récemment. A partir de 5 ans. Bonnes chaussures indispensables. Réservation indispensable par téléphone. Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h pour les visites traditionnelles. ecrire@hautesmynes.com +33 3 29 25 03 33 http://www.hautesmynes.com/

