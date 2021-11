Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines CONTES ET CHANSONS : MAIS OÙ EST PASSÉ NOËL ? Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Michel Kieffer, conteur (Rhinau).

À voir en famille, entre 3 et 11 ans. Mais que se passe-t-il dans le pays du Père Noël ? Il ne lui arrive que des mésaventures … comme tous les ans d’ailleurs … Une année, le vieux barbu est tombé malade, une autre ses rennes avaient disparu … Que va-t-il donc lui arriver cette année ?

Un spectacle drôle et attendrissant, qui saura réjouir petits et grands, conjuguant diverses aventures du Père Noël racontées en kamishibai et chansons accompagnées de la guitare. Entrée gratuite sur réservation auprès de la Médiathèque. +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Unsplash

