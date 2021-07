CONTES D’ORIENT Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Ingrandes-Le Fresne sur Loire.

Le Musée des Tapis d’Ingrandes sur Loire donnera une lecture de deux œuvres majeures de la littérature persane : Khosrow et Chirine ; Layla et Majnun avec la participation de la conteuse Linda Deniaud.

Pourquoi avoir choisi ces deux œuvres ?

Ces textes (à l’origine de longs poèmes) présentent deux magnifiques figures féminines, amoureuses et qui font face à l’adversité. D’ailleurs, ces deux prénoms féminins sont encore largement portés en Orient actuellement.

Quelle est l’actualité de ces histoires ?

Ecrites vers 1200 par le poète persan Nizami, ces histoires décrivent les affres de la passion amoureuse, toujours d’actualité : Layla et Majnun est souvent comparé à Roméo et Juliette, et a inspiré Aragon pour son roman « Le fou d’Elsa ».

Pourquoi ces œuvres sont-elles si peu connues en France ?

Tout simplement, parce qu’on a attendu sept cents ans pour les traduire complètement en français : 1971 pour Khosrow et Chirine et 2017 pour Layla et Majnun.

La lecture se fera parmi les tapis du musée avec présentation deux tapis inspirés des miniatures qui ont illustré ces textes.

Nombre de places limitées – Réservation recommandée.

