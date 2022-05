Contes d’Europe Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Contes d’Europe Blainville-sur-Orne, 14 mai 2022, Blainville-sur-Orne. Contes d’Europe Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne

2022-05-14 15:00:00 – 2022-05-14 Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne Rendez-vous à la médiathèque Les Motordus le Samedi 14 mai à 15h pour une heure du conte européenne en compagnie du conteur Serge Porquet.

Rendez-vous à la médiathèque Les Motordus le Samedi 14 mai à 15h pour une heure du conte européenne en compagnie du conteur Serge Porquet.

A partir de 5ans.

mediatheque@blainville-sur-orne.fr +33 2 31 06 02 06

A partir de 5ans. Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Blainville-sur-Orne

