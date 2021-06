Contes d’Afrique Lons-le-Saunier, 17 juin 2021-17 juin 2021, Lons-le-Saunier.

Contes d'Afrique

Lons-le-Saunier Jura

EUR 4 7 Au premier temps du monde, aux jours lointains de la création du monde,… voici ce que racontent les légendes. Des légendes qui remontent au temps où hommes et animaux parlaient la même langue, où l’on pouvait palabrer même avec les dieux.

Autrefois était une grande cité, populeuse et riche que l’on appelait Ouagadou. Le long de ses ruelles blanches, sur ses marchés multicolores, dans le parfum des fruits, des légumes, des épices, les femmes ornées de lourds bijoux, les hommes, leur canne au pommeau d’or sous le bras, allaient insouciants parmi leurs enfants vifs.

Mais…

Pour les enfants, des histoires d’animaux.

Le dieu Soko créa d’abord la tortue, ensuite les hommes et à la fin les pierres. Soko créa un homme et une femme de chaque espèce, de la tortue, de l’homme et de la pierre. Il les anima dans l’ordre cité, à l’exception des pierres. Mais aucun ne pouvait avoir d’enfant. Quand ils étaient devenus vieux, Soko les rajeunissait. Ainsi, il n’était pas besoin d’enfants.

Mais Dagbatchi, la tortue, se rendit auprès de Soko et dit :

– J’aimerais avoir un enfant.

Des histoires universelles soufflées par les vents du monde.

