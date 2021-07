Épinal Épinal Épinal, Vosges CONTE SPECTACLE ADULTES – MESSA SALTZMANN Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CONTE SPECTACLE ADULTES – MESSA SALTZMANN Épinal, 14 août 2021-14 août 2021, Épinal. CONTE SPECTACLE ADULTES – MESSA SALTZMANN 2021-08-14 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-14 16:00:00 16:00:00 place des Vosges 40 rue du Maroc, Les 4 M, La Magie des Mots

Épinal Vosges Conte spectacle tout public samedi 14 août à 15h place des Vosges Epinal dans le cadre de l’été des artistes proposé par PIGMENT’T, Messa Saltzmann-Chouchi propose un conte spectacle tout public, auteure, conteuse, slameuse, messa vous emporte vers un univers, vivant, ludique, où la bonne humeur est de rigueur, des contes revisités, détournés, cette saltimbanque vous invite au rêve, à lâcher prise, enfants, parents, adultes, seniors, tous les publics sont concernés, les enfants et mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable.

Gratuit- Masque obligatoire +33 6 48 32 81 22 https://www.messasaltzmanncreations.fr/ messa saltzmann dernière mise à jour : 2021-07-20 par

