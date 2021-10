Roubaix Archives Nationales du Monde du Travail Nord, Roubaix Conte et création “Motte-Bossut, de l’usine aux archives” Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Archives Nationales du Monde du Travail, le mercredi 1 décembre à 15:00

Après l’histoire contée de l’ancienne filature Motte-Bossut devenue les Archives Nationales du Monde du Travail, les enfants sont invités à créer et à réinventer un élément architectural emblématique du lieu : la cheminée.

Gratuit. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Roubaix. A partir de 5 ans, accompagné d’un parent.

