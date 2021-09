Conservatoire: Ensembles de Musique de Chambre Pau, 25 septembre 2021, Pau.

Conservatoire: Ensembles de Musique de Chambre 2021-09-25 – 2021-09-25 av Louis Sallenave Espace Culturel Parvis

Pau Pyrénées-Atlantiques

Quatuor pour hautbois en fa majeur de Wolfgang Amadeus Mozart (1781).

Trio D581 en sib Majeur de Franz Schubert pour cordes (1817).

Quintetto de Franz Xavier Süssmayer pour trio à cordes, flûte et hautbois

Le Hautbois de Gabriel (Gabriel’s Oboe)

Bela Bartok 1881-1965

6 Danses Roumaines pour Clarinette et Guitare

Celso Machado 1953

Pacoça (Choro) pour Clarinette et Guitare……..

Quatuor pour hautbois en fa majeur de Wolfgang Amadeus Mozart (1781).

Trio D581 en sib Majeur de Franz Schubert pour cordes (1817).

Quintetto de Franz Xavier Süssmayer pour trio à cordes, flûte et hautbois

Le Hautbois de Gabriel (Gabriel’s Oboe)

Bela Bartok 1881-1965

6 Danses Roumaines pour Clarinette et Guitare

Celso Machado 1953

Pacoça (Choro) pour Clarinette et Guitare……..

Quatuor pour hautbois en fa majeur de Wolfgang Amadeus Mozart (1781).

Trio D581 en sib Majeur de Franz Schubert pour cordes (1817).

Quintetto de Franz Xavier Süssmayer pour trio à cordes, flûte et hautbois

Le Hautbois de Gabriel (Gabriel’s Oboe)

Bela Bartok 1881-1965

6 Danses Roumaines pour Clarinette et Guitare

Celso Machado 1953

Pacoça (Choro) pour Clarinette et Guitare……..

dernière mise à jour : 2021-09-15 par