Conservatoire du Pays de Montbéliard: La Bohème Montbéliard, 15 mai 2022, Montbéliard.

Conservatoire du Pays de Montbéliard: La Bohème Salon de l’hôtel de ville Place Saint-Martin Montbéliard

2022-05-15 – 2022-05-15 Salon de l’hôtel de ville Place Saint-Martin

Montbéliard Doubs

EUR 0 0 LA BOHÊME

En quatuor à cordes

Le Romantisme tchèque s’exprime très clairement à travers les œuvres de deux de ses plus grands représentants : Bedřich Smetana et Antonin Dvořák.

Smetana fut le premier compositeur à utiliser des éléments spécifiquement tchèques dans sa musique, en particulier dans son quatuor De ma vie. Il influença la vie musicale des pays de Bohême, et notamment son ami Dvořak.

Dans le Quatuor américain, ce n’est pas seulement l’Amérique qu’évoque celui-ci, c’est bien la nostalgie du pays natal qui se diffuse tout au long de l’œuvre.

Au programme

• Bedřich SMETANA, Antonin DVOŘÁK

• Célia Ballester, Jean-Luc Bouveret, violon

• Caroline Lamboley, alto / Sébastien Robert, violoncelle

pole.culture@montbeliard.com +33 3 81 99 22 57

Salon de l’hôtel de ville Place Saint-Martin Montbéliard

