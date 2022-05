Conservatoire de Musique : Les visages de la danse Bethoncourt, 25 mai 2022, Bethoncourt.

Conservatoire de Musique : Les visages de la danse l’Arche 2 Rue d’Héricourt Bethoncourt

2022-05-25 – 2022-05-25 l’Arche 2 Rue d’Héricourt

Bethoncourt Doubs Bethoncourt

LES VISAGES DE LA DANSE

Les classes de danse du Conservatoire du Pays de Montbéliard se retrouvent le temps d’une soirée éclectique où la tradition du ballet académique du XIXème siècle côtoiera des œuvres chorégraphiques d’aujourd’hui avec la complicité des Classes à Horaires Aménagés du collège Lou Blazer, de l’orchestre Berlioz et de la classe d’accompagnement du Conservatoire.

Danse d’aujourd’hui, d’hier et de demain, Trace tes rosaces, tes entrelacs et tes étoilements, Sans cesse empruntant de nouveaux chemins, crée maintenant l’enceinte de tes élans.

Chorégraphies : Anne-Laure Emery, Maud Valentin et Cédric Godefroid

Direction d’orchestre : Vincent Nommay

Accompagnement au piano : Véronique Ngo Sach-Hien

Arrangements et orchestration : Anne Nardin et Cédric Godefroid

Entrée libre (dans la limite des places disponibles.

+33 3 81 94 77 80 http://www.agglo-montbeliard.fr/#!/culture-et-patrimoine/le-conservatoire/le-conservatoire.html

