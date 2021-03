CONSERVATOIRE DE LA PIVOINE, 1 mai 2021-1 mai 2021, Saint-Symphorien.

10 EUR Une visite entre l’Histoire et la passion, un parcours entre la pierre et la fleur. Dans les douves médiévales du Château de Sourches, à Saint-Symphorien. Un lieu surprenant ouvert au public depuis mai 2015. Le conservatoire de la pivoine rassemble 2326 plants de pivoines parfaitement répertoriés. Un conservatoire unique au monde où cohabite une seule famille les Paeoniacées; arbustives, herbacées, hybrides intersectionnels et espèces botaniques y prospèrent harmonieusement.

Le Conservatoire de la Pivoine de Sourches a pour but la conservation ainsi que la recherche d’espèces et de variétés anciennes ou modernes. C’est aussi un observatoire comportemental de cette fleur si divine. Des implantations calculées d’espèces botaniques, des rapprochements orchestrés de certaines variétés nous offrirons certainement d’ici quelques années des hybridations naturelles ou autres mutations. En attendant ces petits miracles de la nature, la quête de nouvelles variétés se poursuit.

Visitez le Conservatoire de la pivoine : un lieu exceptionnel avec des milliers de varités de pivoines au cœur d’un environnement magnifique au Château de Sourches.

conservatoiredelapivoine@chateaudesourches.com +33 6 07 44 52 71 http://www.chateaudesourches.com/

