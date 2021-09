Conseil municipal – Ville de Bègles – 28/09/2021 Salle Jean Lurçat, 28 septembre 2021, Bègles.

Conseil municipal – Ville de Bègles – 28/09/2021

Salle Jean Lurçat, le mardi 28 septembre à 18:30

Le prochain Conseil municipal de Bègles aura lieu mardi 28 septembre 2021, à 18h30. Cette séance sera retransmise en direct sur le site Internet [www.mairie-begles.fr](https://www.mairie-begles.fr) et sur la [page Facebook officielle de la Ville](https://www.facebook.com/villedebegles). DELIBERATIONS 1. AVIS OFFICIEL DE LA VILLE DE BEGLES DANS LE CADRE DE LA CONCERTATION METROPOLITAINE SUR L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE TOULOUSE – P. OUALLET 2. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION CULTURELLE DES KABYLES DE BORDEAUX – A. COHEN-LANGLAIS 3. CONTRAT DE CO DEVELOPPEMENT DE 5EME GENERATION – AUTORISATION DE SIGNATURE – M. LE MAIRE 4. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE BORDEAUX METROPOLE POUR LA GESTION DES BIODECHETS ISSUS DE L’ACTIVITE PUBLIQUE – P. OUALLET 5. SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE A L’ASSOCIATION DOJO BEGLAIS PARTENAIRE DU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) – V. BOIVINET 6. DEMANDE DE FINANCEMENT DU MATERIEL DE CONDITIONNEMENT DES REPAS DU SERVICE DE PORTAGE A DOMICILE – A. COHEN-LANGLAIS 7. CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE LA REALISATION D’UN DIAGNOSTIC LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE L’ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS – P. LABADIE 8. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS – CREATION D’UN EMPLOI DE RESPONSABLE DE LA COHESION SOCIALE, DES SOLIDARITES ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE CORRESPONDANT AU GRADE D’ATTACHE TERRITORIAL – A. DESBATS 9. PROTECTION SOCIALE DU PERSONNEL – A. DESBATS 10.SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE – MODIFICATION DES STATUTS ET PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2020 – XM. FEDOU 11.CESSION DELAISSE DE VOIRIE – PARCELLE BE 50p – XM. FEDOU 12.AVENANT POUR L’ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES DEDIE A L’ACHAT D’ELECTRICITE ET SERVICES AFFERENTS – DECISION – AUTORISATION – XM. FEDOU 13.AVENANT POUR L’ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES DEDIE A L’ACHAT DE GAZ ET SERVICES AFFERENTS – DECISION – AUTORISATION – XM. FEDOU En raison des restrictions sanitaires, cette séance ne sera pas accessible au public.

Pas accessible au public

Conseil Municipal de la Ville de Bègles

Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T18:30:00 2021-09-28T21:00:00