le vendredi 9 juillet à 09:30

La séance sera diffusée en direct en vidéo dès 9h30. [**Voir le conseil en direct**](https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Organisation-politique/Seances-du-conseil/Voir-le-conseil-en-direct) Vous pouvez également suivre le déroulé des débats sur le compte twitter [@BxMetro](https://twitter.com/bxmetro) et [la page Facebook de Bordeaux Métropole](https://www.facebook.com/bordeauxmetropole/) et en retransmission sur [la page YouTube de Bordeaux Métropole](https://www.youtube.com/watch?v=H-9mRjzvCP0&ab_channel=BordeauxM%C3%A9tropole) **En raison des conditions sanitaires, le Conseil aura lieu sans la présence du public.** Le conseil métropolitain aura lieu vendredi 9 juillet 2021 à partir de 9h30 à l’Hôtel de Bordeaux Métropole. Hôtel de Bordeaux Métropole esplanade charles de gaulle bordeaux Bordeaux Gironde

