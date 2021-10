Connexions – Théâtre de l’Illusion Eu, 19 octobre 2021, Eu.

Connexions – Théâtre de l’Illusion 2021-10-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-19 Théâtre des Charmes Quartier Morris

Eu Seine-Maritime

Connexions – Théâtre de l’Illusion, option théâtre du Lycée Anguier de Eu.

L’année passée les élèves désormais en première et en terminale, ont travaillé des scènes issues de pièces d’auteurs aussi différents que Jean-Luc Lagarce, Pascal Lambert, Agota Kristof, François Hien et Alexandra Badea. Il y est globalement question de connexions et de déconnexions. Elles peuvent se situer à l’échelle de l’intime et dans les sphères professionnelle et/ou politique. Le parcours envisagé n’a pu être élaboré dans le contexte sanitaire particulier que nous avons traversé. En ce début d’années, nous nous reconnectons pour mener la réflexion à son terme.

Il y sera globalement question de connexions et de déconnexions. Elles peuvent se situer à l’échelle de l’intime : une femme, tellement connectée à son mari qu’il la déconnecte du monde ; des rencontres et des querelles familiales lors desquelles des souvenirs structurants (ou non) ressurgissent. Elles se déclinent aussi dans la sphère professionnelle, à travers la relation entre un directeur de thèse et son étudiante. Elles nous transportent aussi dans l’univers politique lorsqu’un assistant parlementaire fait jouer ses relations pour devenir lobbyiste.

Cette traversée fut fortement perturbée par les contraintes sanitaires. Alors nous nous sommes dit qu’il n’était pas juste de laisser le travail fourni depuis deux ans vierge de toute réalisation. C’est pourquoi, en ce début d’année, nous avons voulu faire monter nos élèves sur scène, retrouver le contact du public et proposer un parcours qui se nourrit d’une pluralité d’écritures et d’approches à partir desquelles le travail sur le plateau tentera d’élaborer une cohérence scénique.

Sous réserve de la situation sanitaire, merci de contacter l’organisateur pour confirmation.

communication.tdcharmes@gmail.com +33 2 35 86 29 09 http://www.theatre-des-charmes.com/

