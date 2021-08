La Teste-de-Buch Mairie de La Teste de Buch Gironde, La Teste-de-Buch Connaissez-vous Mourlanne ? Histoire(s) d’un quartier Mairie de La Teste de Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Connaissez-vous Mourlanne ? Histoire(s) d’un quartier Mairie de La Teste de Buch, 18 septembre 2021, La Teste-de-Buch. Connaissez-vous Mourlanne ? Histoire(s) d’un quartier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de La Teste de Buch

### Le service Archives Documentation vous propose de plonger au cœur du quartier de Mourlanne au XIXe siècle. Les visiteurs pourront (re)découvrir ce quartier et son évolution à travers le temps. Vous partirez sur les traces de familles qui ont fait ce quartier à travers leurs témoignages et leurs généalogies. Il vous sera notamment proposer une conférence par Denis ROUET, auteur de l’ouvrage « Les Bourdain de la Teste » : « La famille Bourdain, un patrimoine testerin. Des promenades avec cette famille oubliée du milieu du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1900, les Bourdain laissent leurs traces dans le patrimoine et l’histoire locale. Le rayonnement mondial d’un de leurs derniers descendants, Anthony Bourdain, aux racines revendiquées, les font entrer sans conteste dans le patrimoine testerin à découvrir. ».

Gratuit.

Le service Archives Documentation vous propose de plonger au cœur du quartier de Mourlanne au XIXe siècle. Les visiteurs pourront (re)découvrir ce quartier et son évolution à travers le temps. Mairie de La Teste de Buch 33260 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu Mairie de La Teste de Buch Adresse 33260 La Teste-de-Buch Ville La Teste-de-Buch lieuville Mairie de La Teste de Buch La Teste-de-Buch