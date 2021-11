Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges CONFÉRENCE »LE CREDO POPULISTE À L’ÉCRAN » Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Le credo populiste à l’écran : regard du cinéaste Franck Capra sur l’Amérique des années 30.

Conférence organisée par l’Université de la culture permanente, animée par Claude Le Flohic, Maître de Conférences honoraire, Université de Lorraine. +33 3 29 55 18 91 http://www.ca-saintdie.fr/ ucp

