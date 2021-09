Avallon Musée de l'Avallonnais Jean Després Avallon, Yonne Conférence : « Voyageons dans le temps et l’espace : à la découverte des hommes, des femmes et des enfants du dernier âge glaciaire » Musée de l’Avallonnais Jean Després Avallon Catégories d’évènement: Avallon

Dans le cadre de cette conférence d’une heure, vous remonterez le temps jusqu’entre- 29 000 et – 20 000 avant le présent, pour découvrir les modes de vie des groupes humains qui peuplaient alors l’Europe. Loin des clichés de la Préhistoire, cette conférence sera l’occasion de découvrir la richesse et la complexité des modes de vie de ces chasseurs-collecteurs du Paléolithique. Quels outils fabriquaient-ils ? Comment vivaient-ils ? Dans quel environnement ? Que faisaient-ils de leurs défunts ? Nejma Goutas, spécialiste de l’exploitation du squelette des animaux (pour fabriquer notamment des outils et des armes de chasse), s’attachera en particulier aux relations homme-animal au travers d’exemples variés, comme l’exploitation du Renne, du Mammouth, ou encore des carnivores. Les échanges avec la salle permettront aussi de discuter de la démarche de l’archéologue, qui est tout sauf celle d’un Indiana Jones ! Alors, prêt pour ce voyage ? Le musée de l’Avallonnais vous attend pour prendre place dans la machine à remonter le temps !

L'archéologue-préhistorienne, Nejma Goutas (chercheur au CNRS) vous convie à un voyage spatio-temporel

