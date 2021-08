Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Conférence UTL : Et si les champignons n’existaient pas ? Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Conférence UTL : Et si les champignons n’existaient pas ? Pont-l’Abbé, 28 septembre 2021, Pont-l'Abbé. Conférence UTL : Et si les champignons n’existaient pas ? 2021-09-28 14:30:00 – 2021-09-28 16:30:00 Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell

Pont-l’Abbé Finistère Michèle Bonenfant-Magné, Docteur en Biologie Végétale, Enseignante Universitaire, se propose de vous faire découvrir ce monde particulier, celui des champignons.

Et si les champignons n’existaient pas? Quelles incidences sur notre quotidien et sur notre environnement ?

Mesurons-nous l’importance économique de ce groupe dans l’industrie et en agriculture ? Michèle Bonenfant-Magné, Docteur en Biologie Végétale, Enseignante Universitaire, se propose de vous faire découvrir ce monde particulier, celui des champignons.

Et si les champignons n’existaient pas? Quelles incidences sur notre quotidien et sur notre environnement ?

Mesurons-nous l’importance économique de ce groupe dans l’industrie et en agriculture ? dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Ville Pont-l'Abbé