Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire CONFERENCE UPT « L’ANTARCTIQUE » Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

CONFERENCE UPT « L’ANTARCTIQUE » Monistrol-sur-Loire, 9 décembre 2021, Monistrol-sur-Loire. CONFERENCE UPT « L’ANTARCTIQUE » Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire

2021-12-09 – 2021-12-09 Château des Evêques 4 bis rue du Château

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire L’Université pour tous présente : une conférence L’Antarctique

Par Mireille RACCURT, présidente du Comité National Français des Recherches Arctiques et Antarctiques.

Au Château des Evêques à 18h30 universitepourtous.monistrol@orange.fr https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Château des Evêques 4 bis rue du Château Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Château des Evêques 4 bis rue du Château Monistrol-sur-Loire