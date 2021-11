Baume-les-Dames Baume-les-Dames Baume-les-Dames, Doubs Conférence sur l’Espéranto Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

Conférence sur l’Espéranto Baume-les-Dames, 25 mars 2022, Baume-les-Dames. Conférence sur l’Espéranto Baume-les-Dames

2022-03-25 19:00:00 – 2022-03-25 20:00:00

Baume-les-Dames Doubs EUR L’Espéranto a été lancé il y a plus de 120 ans pour permettre une vraie communication entre les personnes de langue maternelle différente. Conférence animée par Mireille Grosjean afin afin d ‘en apprendre davantage sur cette langue internationale.

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

