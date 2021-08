Conférence : Sur les nouveaux chemins de Compostelle Oloron-Sainte-Marie, 9 octobre 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Conférence : Sur les nouveaux chemins de Compostelle 2021-10-09 15:00:00 – 2021-10-09 18:00:00 Rue des Gaves Mediathèque des Gaves

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Depuis de nombreuses années, Patrick Huchet, pèlerin et historien, se consacre à la recherche historique et à l’écriture. Marcheur et randonneur infatigable, sa passion de l’art roman le conduit un jour à Moissac où, bouleversé par la beauté de la statue du prophète Jérémie, il décide de marcher jusqu’à Compostelle. En 1999, il accomplit son propre grand chemin, depuis Quiberon jusqu’à Saint-Jacques-de- Compostelle. Associé au photographe Yvon Boelle, il est lʼauteur de sept ouvrages à succès sur “Compostelle”. Il est une référence pour les pèlerins de Saint-Jacques.

Pass sanitaire demandé.

