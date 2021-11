Paris Pavillon de l'Arsenal Paris Conférence Sophie Delhay Pavillon de l’Arsenal Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pavillon de l'Arsenal, le jeudi 2 décembre à 19:00

**”Il sera question des espaces de liberté que nous offrons autant que de ceux que nous prenons.** Conduite par une multitude de contraintes, d’habitudes, de normes et d’idées préconçues , la production du logement doit prendre des chemins de traverse, des contournements, des détours pour se libérer des carcans et trouver ses propres ressorts.” Sophie Delhay, architecte INFORMATIONS _Jeudi 2 décembre 2021 à 19h_ _Au Pavillon de l’Arsenal_ _Entrée libre conformément aux règles sanitaires en vigueur_

Entrée libre selon les règles sanitaires en vigueur

